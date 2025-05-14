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apprenticebase
Sony продала всего 77,8 млн PlayStation 5 и ожидает дальнейшего спада продаж консоли
Ситуацию в следующем году должна исправить GTA VI.

Sony сообщила, что общее число отгруженных консолей PlayStation 5 достигло 77,8 миллиона штук. В последнем квартале 2024 финансового года компания поставила 2,8 миллиона устройств, что заметно меньше показателя в 4,5 миллиона за аналогичный период предыдущего года. Годовые продажи PS5 также упали: с 20,8 миллиона в 2023 финансовом году до 18,5 миллиона в 2024-м.

Компания прогнозирует дальнейшее снижение продаж PlayStation 5 в 2025 финансовом году. Однако это падение, как ожидается, компенсируют продажи игр от собственных студий, например, Ghost of Yotei, выход которой запланирован на 2 октября. В целом, Sony ожидает снижения общей выручки на 8% из-за сокращения продаж консолей и влияния валютных курсов, но прогнозирует рост операционной прибыли на 16% благодаря увеличению продаж игр от внутренних студий и сторонних разработчиков, включая дополнительный контент.

Снижение продаж PS5 уже в 2024 финансовом году частично компенсировалось ростом общих продаж игр для PS4 и PS5: с 286,4 до 303,3 миллиона копий. Однако большую часть из них составили проекты сторонних разработчиков, в то время как продажи собственных игр Sony сократились с 39,7 до 28,9 миллиона. При этом доля цифровых загрузок полных версий игр для PS4 и PS5 выросла с 70% в 2023 году до 76% в 2024-м.

Sony также отметила рост числа ежемесячно активных пользователей (MAU) на 5% по сравнению с прошлым годом: со 118 миллионов в четвёртом квартале 2023-го до 124 миллионов в том же квартале 2024-го. В компании предполагают, что на это могло повлиять требование подключения к PlayStation Network для некоторых игр на ПК, чего не наблюдалось годом ранее.

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#sony #playstation 5 #консоли #продажи консолей
Источник: wccftech.com
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