Её создатели уже получили от канадского правительства $2,75 млн на эти разработки.

Компании Prodigy Clean Energy и Serco успешно испытывают прототипы транспортных атомных электростанций (ТАЭС) Prodigy. Цель тестов — подтвердить их устойчивость к аварийным ситуациям и различным угрозам.

Ранее Prodigy получила от канадского правительства $2,75 млн на эти разработки в рамках программы поддержки малых модульных реакторов (ММР). Собранные данные необходимы для лицензирования станций и информирования общественности по поводу целесообразности применения подобных установок. Компания планирует вывести ТАЭС на коммерческий рынок к 2030 году.

Сегодня многие страны ищут доступные решения в атомной энергетике, поскольку традиционные АЭС очень дороги. Prodigy предлагает упаковывать малые модульные реакторы (ММР) и микрореакторы в готовые к транспортировке блоки. В компании утверждают, что такой подход позволит стандартизировать безопасное и надёжное развёртывание атомных станций в самых разных условиях.

ТАЭС будут производить на заводе и доставлять на место уже в собранном виде. Это, по мнению Prodigy, значительно снизит капитальные затраты и сократит сроки поставки по сравнению с традиционным строительством. Заказчики смогут выбирать тип ММР или микрореакторов в зависимости от нужной мощности (от 5 МВт до 1 ГВт) и вида энергии — электрической или тепловой. Срок службы ТАЭС составит 60 лет, после чего их отправят на специальный объект для вывода из эксплуатации и переработки.

Компания разрабатывает два типа ТАЭС совместно с различными создателями ММР. Первый — это станция с микрореактором, которую разместят на берегу в защищённой гавани или перевезут на сушу для установки в удалённых прибрежных районах. Второй тип — морская электростанция с минимальным бетонным основанием, подходящая для сейсмически активных и нестабильных регионов.