Саудовская Аравия направит сотни миллиардов долларов в американскую экономику.

Находясь с визитом в Персидском заливе, Дональд Трамп объявил о продаже Саудовской Аравии вооружений на $142 миллиарда. В Белом доме это соглашение назвали «крупнейшей оборонной сделкой в истории». Она должна стать основой для более крупных финансовых вливаний: Королевство намерено инвестировать $600 миллиардов в американские компании, которые работают в сферах обороны, энергетики, технологий и инфраструктуры. В Белом доме назвали заключённые договорённости «историческими» для обеих стран и заявили о «новой золотой эре партнёрства».

Цель поставок нового вооружения — модернизация армии Саудовской Аравии. Данный контракт охватывает пять основных направлений. Первое – улучшение ВВС и космических возможностей, второе – системы ПВО и ПРО, третье – безопасность на море и побережье, четвёртое – охрана границ и пятое – обновление систем связи. Он подразумевает поставку оружия, сервис и обучение от более чем десяти американских оборонных компаний. Деньги также пойдут на развитие саудовских военных академий и медицины. Как заявили в Белом доме, эти поставки — «серьёзный вклад в оборону Саудовской Аравии, основанный на американских системах и обучении».

Одновременно с поездкой Трампа и объявлением Саудовской Аравии об инвестициях в $600 миллиардов, многие технологические гиганты из США сообщили о сделках в сфере искусственного интеллекта на Ближнем Востоке. Так, NVIDIA продаст Саудовской Аравии сотни тысяч ИИ-чипов, начав с поставки 18 000 новейших чипов Blackwell для стартапа Humain, который поддерживает государственный инвестфонд Королевства. AMD также заключила контракт с Humain на $10 миллиардов для совместных ИИ-разработок.

Google, Oracle, Salesforce и Uber участвуют в более широкой технологической программе на $80 миллиардов между двумя странами. Саудовская же компания DataVolt пообещала вложить $20 миллиардов в американские ИИ-дата-центры и энергетическую инфраструктуру.

Корреспондент «Аль-Джазиры» Хашем Ахельбарра заявил по этому поводу следующее: «Саудовская Аравия хочет стать одним из главных мировых инвесторов в искусственный интеллект. Поэтому в Эр-Рияд приехало так много руководителей IT-компаний, которые надеются получить контракты».