Сначала оно выйдет в серверной версии Windows, но позже должно добраться и до Windows 11.

Microsoft тестирует в серверной версии Windows новый пункт системных настроек — «Расширенные параметры». Как сообщает Windows Latest, предполагается, что он придёт на смену существующему меню «Для разработчиков».

Такой шаг может быть вызван тем, что текущий раздел «Для разработчиков» содержит опции, полезные не только специалистам, но и обычным пользователям — например, команду «Завершить задачу» для панели задач. Новое меню, вероятно, сделает подобные функции более доступными для всех.

В «Расширенных параметрах» также появятся и новые программные «фишки». Среди них — настройка для включения поддержки длинных путей к файлам (свыше 260 символов), что помогает избежать ошибок при перемещении некоторых папок. Ожидается, что в будущем сюда могут перенести и другие инструменты из отдельного приложения Dev Home.

Сейчас изменения тестируются только в Windows Server, но весьма вероятно, что они появятся и в обычной Windows 11. Возможно, даже до конца текущего года.