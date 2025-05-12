Для этого даже «железо» не пришлось апгрейдить.

Китайские исследователи создали ИИ-алгоритм, который позволяет FPV-дронам автономно выполнять сложные фигуры высшего пилотажа — по утверждениям разработчиков, делают они это даже лучше самых опытных людей. Идеи для алгоритма они почерпнули, наблюдая за хищными птицами и летучими мышами. Главное отличие нового подхода — упор на умное ПО, а не на улучшение «железа».

Как пояснил один из авторов проекта, Гао Фэй из Чжэцзянского университета, обычно возможности дронов наращивают за счёт мощных моторов или сенсоров. Новая же разработка доказывает: квадрокоптеры могут выполнять сложные фигуры и летать грациознее только благодаря более совершенному ПО, без апгрейда «железа».

Упомянутый алгоритм состоит из двух частей: первая переводит задуманный пилотом трюк (петлю, переворот) в команды для дрона, вторая анализирует баланс между безопасностью, эффективностью и качеством выполнения элемента. Это позволяет дрону летать самому, без GPS или участия оператора, но пока только в знакомой обстановке.

Возможности алгоритма подтвердили испытания: дрон с новым ИИ продемонстрировал высокую манёвренность, легко проходя узкие проходы и выполняя фигуры даже в перевёрнутом положении. В «дуэли» с профессиональным пилотом ИИ справился со всеми заданиями (100% успеха) против 12,5% у человека. Гао Фэй отметил, что умение выполнять такие фигуры делает аппарат более гибким в сложных условиях.

Новый уровень воздушной акробатики с прокачанным ПО для FPV-дронов может найти применение во многих сферах. Военные беспилотники станут проворнее в городе или лесу, смогут лучше уклоняться и точнее бить. Спасателям такие аппараты помогут эффективнее работать при разборе завалов. Технология пригодится и для киносъёмки с воздуха, и для навигации космических аппаратов среди мусора на орбите.

Пока у системы есть ограничения: ей нужна карта местности, она также не умеет работать в рое и адаптироваться к незнакомой территории на лету. Учёные надеются, что дальнейшие разработки позволят квадрокоптерам выполнять более сложные миссии в экстремальных условиях.