Новые процессоры используют комплекс передовых технологий управления питанием и не только.

Компания Ampere Computing представила AmpereOne M — новое поколение своих серверных процессоров на архитектуре Arm. Эта ранее анонсированная серия теперь включает шесть моделей. Самая производительная из них получила 192 ядра и поддержку двенадцатиканальной оперативной памяти стандарта DDR5.

Новые чипы семейства AmpereOne M совместимы с сокетом FCLGA с 7228 контактами. В зависимости от модели у них имеется от 96 до 192 кастомных однопоточных ядер Armv8.6+, которые работают на частотах до 3,60 ГГц. Процессоры также имеют системный кеш до 64 Мбайт и кеш второго уровня 2 Мбайт.

Новинки предназначены для установки в облачные дата-центры с последующим выполнением задач для искусственного интеллекта. Они поддерживают по одному модулю памяти DDR5-5600 с коррекцией ошибок (ECC) на каждый из двенадцати каналов, что даёт возможность увеличить общий объём ОЗУ до 3 ТБ.

Флагманская модель AmpereOne A192-32M имеет 192 ядра, которые работают на частоте 3,2 ГГц с тепловыделением 346 Вт. В линейку также входят следующие модели: AmpereOne A192-26M (192 ядра, 2,6 ГГц), AmpereOne A160-28M (160 ядер, 2,7 ГГц), AmpereOne A144-33M (144 ядра, 3,3 ГГц), AmpereOne A144-26M (144 ядра, 2,5 ГГц) и AmpereOne A96-36M (96 ядер, 3,6 ГГц).

Чипы AmpereOne M производятся компанией TSMC по 5-нм технологии. С их развитие линейки AmpereOne получило новый импульс, но здесь также можно говорить о сохранении некоторых общих черт с предыдущими моделями. Например, количество ядер в них варьируется от 96 до 192. Каждый вычислительный блок оснащён 2 Мбайт выделенного кеша второго уровня, а общий системный кеш достигает 64 Мбайт. Тактовые частоты чипа могут подниматься до 3,7 ГГц, а TDP варьируется от 200 до 400 Вт.

Руководство Ampere заявило, что новые процессоры используют комплекс передовых технологий управления питанием. Это сделано для повышения энергоэффективности чипов без вреда для производительности, которая важна в высокопроизводительных вычислениях. Среди таких технологий – поддержка интерфейса ACPI v6.4, адаптивное и динамическое изменение напряжения и частоты, а также высокоточные системы контроля температуры и распределения мощности.

В ближайшем будущем Ampere планирует выпустить процессоры AmpereOne MX. Они смогут предложить до 256 вычислительных ядер и поддержку двенадцатиканальной памяти DDR5. Эти чипы следующего поколения анонсировали ещё в мае 2024 года, они будут производиться по 3-нанометровой технологии TSMC, что должно улучшить производительность и снизить энергопотребление. Точной информации о возможной смене микроархитектуры пока нет. Однако в Ampere утверждают, что новые процессоры будут на 40% производительнее любых конкурентов.