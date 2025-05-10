С оригинальной Switch это удалось провернуть, но тогда не было Steam Deck.

Компания Nintendo намерена продать не менее 15 миллионов консолей Switch 2 уже к концу текущего фискального года, который должен завершиться в апреле 2026-го. Более того, производитель твёрдо уверен, что новое устройство по своей популярности превзойдёт общепризнанный бестселлер Switch, появившийся на рынке в 2017 году.

Столь высокие ожидания Nintendo не являются беспочвенными, поскольку Switch 2 уже сейчас является высоким: только в одной Японии консоль предзаказали свыше 2,2 млн раз, что превысило первоначальные планы производителя. Если вспомнить ситуацию с оригинальной Switch, то она появилась на рынке в марте 2017 и за первый финансовый год разошлась тиражом 15,05 млн штук. PlayStation 5 за аналогичный период нашла 7,8 млн покупателей, но это было в эпоху ковида и тотального дефицита чипов. У PS4 было 7 млн.

Прогнозы по продажам игр для Switch 2 в первый год у Nintendo тоже сформированы — компания планирует продать 45 млн копий разных проектов. На фоне огромного потока новостей по второй Switch интерес покупателей к первой закономерно падает, хоть японцы намерены продать до апреля 2026-го ещё 4,5 млн устройств. Общее количество реализованных консолей вырастет до 156 млн, что всего на 4 млн меньше, чем у PlayStation 2.