Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Google раньше времени случайно показала масштабный редизайн оболочки Android
Страницу с анонсом спешно удалили, но интернет всё помнит.

Компания Google, руководители которой славятся своей нетерпимостью к публикации утечек, допустила публикацию крупного пакета информации раньше времени. «Слив» данных напрямую связан с Android, а если точнее, то с дизайном Material 3 Expressive, который, вероятно, будет представлен в ближайшем будущем. 

Информация о масштабном редизайне Android появилась раньше времени в официальном блоге Google, но была спешно удалена. Сотрудники издания 9to5Google стали одними из первых, кто обнаружил публикацию. Новый дизайн оболочки разработчики называют «максимально проработанным» обновлением. Апдейт получат многочисленные элементы системы, а её интерфейс должен стать более привлекательным и простым в использовании. Архивная версия страницы с описанием Material 3 Expressive всё ещё доступна на известном сайте Wayback Machine — правда, Google может затребовать её удалить. 

Итак, всё на той же удалённой странице говорится, что Material 3 Expressive был разработан в ходе 46 этапов проектирования и исследований, в которых принимало участие более 18 тысяч специалистов. Новый дизайн упростит людям поиск ключевых элементов в интерфейсе оболочки — они должны делать это в 4 раза быстрее. Также в Google при моделировании дизайна ОС следующего поколения ставили перед собой цель сделать её удобной для людей старше 45 лет — они находили нужные виртуальные кнопки так же быстро, как и молодые пользователи. 

Напомним, в более ранних отчётах, публиковавшихся в Сети, речь шла о том, что Google намерена внедрить изменения внешнего вида во всём пользовательском интерфейсе Android. Точно стоит ждать переработанных значков состояния, нового шрифта часов и видоизменённого меню настроек. 

Скорее всего, полноценный анонс Material 3 Expressive должен состояться в рамках грядущей выставки для разработчиков I/O в конце текущего месяца. 

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#google #android #программное обеспечение #material 3 expressive
Источник: phonearena.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Журналист Автовзгляда объяснил, почему спрос на подержанные Toyota Land Cruiser достаточно высок
4
Intel снизила стоимость процессоров серии Arrow Lake
3
Dino Crisis 2 получила фанатский ремейк на движке Unreal Engine 5
3
Huawei Pura 80 Ultra может стать первым смартфоном с фирменными сенсорами изображения
+
Названы причины отказаться от Windows 11 в пользу Linux после окончания поддержки Windows 10
37
Intel выпустила обновление микрокода для Core 13 и 14 поколения
1
В первых игровых обзорах Radeon RX 9070 GRE показывает производительность уровня GeForce RTX 5070
1
Суперкомпьютер НАСА вычислил, что Земля станет непригодной для жизни через миллиард лет
8
OnePlus 13s получит почти безрамочный дисплей с круглым вырезом для фронтальной камеры
+
Intel выпустила новый микрокод для повышения стабильности процессоров LGA 1700
+
Casio G-Shock MRG-BF1000 поступили в продажу в Великобритании по цене £4400
+
АТОР: Туристы из Индии начали отменять майские поездки в Россию
+
Учёные ПНИПУ нашли способ сделать электродвигатели эффективней и компактнее
1
Новый отчет приносит хорошие и плохие новости о серии Galaxy Watch от Samsung
+
iQOO Neo 10 Pro+ ценой 410 долларов набрал 3,3 млн баллов в AnTuTu
+
Casio представила новые гибридные часы G-Shock с цифровыми и аналоговыми элементами
+
AOC представила игровой монитор Q27G4K с диагональю 27 дюймов и частотой обновления 400 Гц
+
Новый план OpenAI призван обделить Microsoft деньгами в два раза
+
Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами
+
В сети продолжают появляться сообщения о выходе из строя процессоров Ryzen 9000 на платах ASRock
+

Популярные статьи

Краткий обзор игры Kiborg, где без геймпада делать нечего
4
Вспоминаю игру Prey (2006) (субъективное мнение)
10
Обзор накопителя WD Black SN7100 - новый король безбуферников за адекватные деньги
16
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
82
Пакую программы для Linux в перспективный формат Installer-SH
7
Новая неядерная водородная бомба Пекина - разбираемся почему это фейк и что это на самом деле
5
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A15 360
3
Водные ресурсы могли стать причиной конфликта между Индией и Пакистаном
+

Сейчас обсуждают

swr5
18:37
Новый план OpenAI призван обделить Microsoft деньгами в два раза
DonCarleone
18:37
Конфисковать всю собственно стран ЕС, в счёт замороженных активов...
Bosch не смогла продать заводы в Санкт-Петербурге до их перехода в управление «Газпромом»
Дмитрий Стрюк
18:36
Почему автору не взять смеситель с керамическим картриджем? Без вот этих вот отвратительных ручек...
Как я потратил полторы тысячи рублей, пытаясь починить пустяковую неисправность нового смесителя
lighteon
18:35
https://rutube.ru/video/f84e22c490e46768aa41dfdab3d9de22/ Помнится я извращался и проходил ее на Pentium 4 и Geforce 6200A. Было время...
Вспоминаю игру Prey (2006) (субъективное мнение)
Дмитрий Стрюк
18:32
Что Quake 4, что Prey, все казались тогда унылыми клонами DooM 3.
Вспоминаю игру Prey (2006) (субъективное мнение)
Алексей
18:29
так это некст ген движёк, я в сайлент поиграл по началу вроде ничего особенного, графон обычный, физики ноль)) но по мере прохождения чувствуется всетаки куча мелких мелочей и пока что мне кажется кое...
Ключевым улучшением Unreal Engine 6 станет переход на многопоточную архитектуру
swr5
18:23
я тоже могу такой из гипса сделать и покрасить.
Суперкомпьютер НАСА вычислил, что Земля станет непригодной для жизни через миллиард лет
Mallory
18:22
Это да, всратый и капец неудобный. Еще и все неудобства заявляет как достоинства. А шансов допилить у него примерно ноль.
Пакую программы для Linux в перспективный формат Installer-SH
swr5
18:22
Причем тут миллиард лет, современное человечество уже точно ухайдокает планету за ближайшие пару веков.
Суперкомпьютер НАСА вычислил, что Земля станет непригодной для жизни через миллиард лет
Сергей Смирнов
18:18
Так уж получилось, что мой первый Prey это игра 2017 года. (На орбитальной станции Талос). До сих пор для меня шедевр. Игра словно знала, какие игры мне нравятся. (Атмосфера, геймплей, сюжет) Пройдена...
Вспоминаю игру Prey (2006) (субъективное мнение)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем