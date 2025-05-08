Страницу с анонсом спешно удалили, но интернет всё помнит.

Компания Google, руководители которой славятся своей нетерпимостью к публикации утечек, допустила публикацию крупного пакета информации раньше времени. «Слив» данных напрямую связан с Android, а если точнее, то с дизайном Material 3 Expressive, который, вероятно, будет представлен в ближайшем будущем.

Информация о масштабном редизайне Android появилась раньше времени в официальном блоге Google, но была спешно удалена. Сотрудники издания 9to5Google стали одними из первых, кто обнаружил публикацию. Новый дизайн оболочки разработчики называют «максимально проработанным» обновлением. Апдейт получат многочисленные элементы системы, а её интерфейс должен стать более привлекательным и простым в использовании. Архивная версия страницы с описанием Material 3 Expressive всё ещё доступна на известном сайте Wayback Machine — правда, Google может затребовать её удалить.

Итак, всё на той же удалённой странице говорится, что Material 3 Expressive был разработан в ходе 46 этапов проектирования и исследований, в которых принимало участие более 18 тысяч специалистов. Новый дизайн упростит людям поиск ключевых элементов в интерфейсе оболочки — они должны делать это в 4 раза быстрее. Также в Google при моделировании дизайна ОС следующего поколения ставили перед собой цель сделать её удобной для людей старше 45 лет — они находили нужные виртуальные кнопки так же быстро, как и молодые пользователи.

Напомним, в более ранних отчётах, публиковавшихся в Сети, речь шла о том, что Google намерена внедрить изменения внешнего вида во всём пользовательском интерфейсе Android. Точно стоит ждать переработанных значков состояния, нового шрифта часов и видоизменённого меню настроек.

Скорее всего, полноценный анонс Material 3 Expressive должен состояться в рамках грядущей выставки для разработчиков I/O в конце текущего месяца.