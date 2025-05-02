А вредоносные боты умеют имитировать поведение реальных людей при просмотре страниц.

Новое исследование компании Radware показало, что боты впервые стали основным источником трафика для зарубежных онлайн-магазинов. По данным аналитического документа компании «2025 ecommerce Bot Threat Report», в предпраздничный сезон 2024 года на долю автоматизированных программ пришлось 57 % всех посещений сайтов электронной коммерции, что превышает число реальных покупателей.

В отчёте отмечается рост сложности вредоносных ботов. Почти 60 % из них теперь используют продвинутые методы для обхода защиты: постоянно меняют IP-адреса и цифровые идентификаторы, задействуют CAPTCHA-фермы и тщательно имитируют поведение реальных пользователей при просмотре страниц. Стандартные средства безопасности зачастую не способны распознать такие изощрённые угрозы.

Особую обеспокоенность вызывает резкий рост атак на мобильные платформы. За год, при сравнении предпраздничных периодов 2023 и 2024 годов, активность ботов, нацеленных на мобильные приложения, выросла на 160 %. Злоумышленники активно применяют мобильные эмуляторы и headless-браузеры, имитирующие легитимные действия в приложениях.

Боты всё чаще маскируют свою активность, используя IP-адреса обычных интернет-пользователей (такой трафик вырос на 32 %), что серьёзно затрудняет их блокировку стандартными методами. Злоумышленники теперь также комбинируют разные техники: они не только пытаются украсть данные или проверить пароли, но и стремятся полностью парализовать работу сайтов, применяя комплексные атаки. Очевидно, что старые подходы к защите уже не справляются с такими угрозами.