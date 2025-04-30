Странно, что не больше, учитывая качество последних апдейтов для Windows 11

Выступая на мероприятии Meta*, глава Microsoft Сатья Наделла сообщил, что до 30% программного кода в его корпорации уже создаётся с помощью систем искусственного интеллекта. Он также отметил, что эта доля постоянно увеличивается.

Наделла поделился этой информацией в ходе публичной беседы с руководителем Meta Марком Цукербергом на конференции LlamaCon, посвящённой ИИ-разработкам. В ответ на вопрос о ситуации в Meta, Цукерберг не назвал точных цифр по текущему объёму кода, генерируемого ИИ, но рассказал о стратегии компании. По его словам, Meta разрабатывает ИИ-модель, которая, как ожидается, в течение следующего года сможет взять на себя примерно половину работы по созданию будущих версий моделей ИИ семейства Llama. Глава Meta прогнозирует дальнейший рост участия ИИ в разработке.

Заявления руководителей Microsoft и Meta отражают общую тенденцию в технологической отрасли. Искусственный интеллект всё активнее применяется для автоматизации задач, ранее выполнявшихся исключительно программистами-людьми. Этот тренд подтверждается действиями и других крупных игроков рынка.

Ранее глава Google Сундар Пичаи упоминал, что в их компании алгоритмы генерируют уже более 25% нового кода. Руководитель Shopify Тоби Лютке поставил перед сотрудниками условие: прежде чем запрашивать расширение штата, необходимо доказать, что ИИ не может справиться с соответствующей задачей. Аналогичным образом, компания Duolingo объявила о планах по постепенной замене подрядчиков-людей на ИИ-системы.

На этом фоне также появились сообщения о возможных переговорах OpenAI по приобретению стартапа Windsurf. Эта компания разрабатывает технологию, позволяющую генерировать целые программные приложения на основе краткого текстового описания. Общая цель таких инициатив — существенно ускорить и потенциально улучшить процесс создания программного обеспечения, переложив часть рутинной работы на алгоритмы.

*Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».