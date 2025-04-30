Он может стать самым быстрым действующим летательным аппаратом в истории.

Прототип секретного американского гиперзвукового самолёта SR-72, разработкой которого занимается Lockheed Martin, может быть готов к концу 2025 года. Этот проект соответствует долгосрочным целям ВВС США по созданию гиперзвуковых вооружений. Аппарат, неофициально именуемый Son of Blackbird, призван стать преемником знаменитого разведчика SR-71.

Созданием SR-72 занимается подразделение Skunk Works компании Lockheed Martin. Ожидается, что беспилотный аппарат сможет развивать скорость свыше 5 Махов (около 6400 км/ч). Основное назначение SR-72 — стратегическая разведка и наблюдение в зонах с высоким риском, где применение пилотируемых платформ сопряжено с неприемлемыми угрозами. Предполагается, что высокая скорость позволит ему эффективно преодолевать современные системы ПВО и оперативно доставлять критически важные данные. Аналитики также допускают возможность использования SR-72 в качестве носителя перспективного гиперзвукового ударного вооружения.

По габаритам SR-72, вероятно, будет близок к своему предшественнику SR-71 (длина около 30 метров), но получит принципиально иную силовую установку. Для достижения требуемых характеристик создаётся комбинированный двигатель (TBCC), объединяющий традиционный турбовентиляторный агрегат для взлёта, посадки и полёта на дозвуковых скоростях с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ГПВРД) для режима полёта на скоростях выше 5 Махов. Такая гибридная схема считается необходимой для эффективной работы во всём диапазоне скоростей.

Возможности SR-72 должны обеспечить ему глобальный охват: перелёт с континентальной части США в Европу или Азию может занять всего около полутора часов. Это позволит радикально сократить время на получение разведданных и реагирование на быстро меняющуюся обстановку. Однако проект сталкивается со значительными техническими вызовами, связанными с разработкой силовой установки, систем терморегуляции и применением новых жаропрочных материалов. Также остаётся открытым вопрос полного и стабильного финансирования программы.

Предполагаемый срок поступления SR-72 на вооружение — 2030 год, при условии успешного решения всех конструкторских и производственных задач. Создание такого аппарата рассматривается как ответ на развитие современных средств ПВО, поскольку его скоростные и высотные характеристики призваны вывести его за пределы возможностей перехвата.