Теперь это ключевой элемент многоуровневой стратегии безопасности EA.

Компания Electronic Arts анонсировала Javelin — усовершенствованную версию своей основной системы для борьбы с нечестными пользователями в своих онлайн-проектах. В компании считают, что надёжная защита от читерства принципиально важна для сохранения положительных впечатлений у миллионов пользователей. Javelin позиционируется как ключевой элемент многоуровневой стратегии безопасности EA.

В EA рассчитывают, что геймеры будут доверять новому античиту в вопросах обеспечения целостности соревновательного процесса. «Наша миссия — формировать атмосферу, где мастерство и спортивный дух являются единственными путями к победе. Javelin — свидетельство нашей приверженности принципам fair play и добросовестности», — приводятся слова Элизы Мерфи, руководителя отдела безопасности проектов.

Предшественник Javelin, работающий с 2022 года, по данным EA, обеспечивал соблюдение правил для более чем 28 миллионов владельцев ПК-аккаунтов. За это время система сопроводила свыше 2,2 миллиарда сеансов в таких крупных франшизах, как EA SPORTS FC, EA SPORTS Madden NFL, Battlefield, F1, EA SPORTS WRC и Plants vs. Zombies.

Компания намерена постоянно развивать Javelin для противодействия актуальным и будущим угрозам безопасности. В EA заявляют о своей приверженности инновациям и обеспечению защиты своей аудитории, инвестируя в необходимые инструменты и технологии. Конечная цель — позволить сообществу сосредоточиться на удовольствии от самого процесса, будучи уверенными в честности состязаний.