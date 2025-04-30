Профилям можно присваивать имена, выбирать аватары и цветовые темы.

Компания Mozilla выпустила обновление своего браузера Firefox версии 138.0. Ключевым нововведением стала система профилей, также были внесены изменения в интерфейс для Windows 11 и улучшена работа адресной строки.

Основное изменение в этой версии — это менеджер профилей, который даёт пользователям возможность разделять свою активность в интернете. Теперь можно создавать отдельные профили для разных целей: работы, учёбы и личных дел.

Каждый профиль будет обладать своими настройками: закладками, паролями, историей посещений и другими параметрами. Для удобства распознавания можно давать профилям имена, выбирать аватары и цветовые темы. Переключение между профилями происходит очень быстро, что значительно упрощает процесс.

Для пользователей Windows 11 разработчики обновили внешний вид всплывающих окон меню — теперь они используют акриловый эффект прозрачности, что лучше соответствует общему стилю операционной системы. Кроме того, пользователи macOS и Linux получили возможность копировать ссылки из фоновых вкладок через контекстное меню панели вкладок.

Изменения затронули и адресную строку. Например, пользователи в США теперь могут получать прогноз погоды прямо в выпадающем списке, просто введя название города или задав связанный с погодой запрос.

Также была улучшена функция автозаполнения адресов и данных банковских карт. Теперь она корректнее работает с формами, которые динамически изменяются по мере ввода информации, автоматически заполняя все необходимые поля.

Среди других изменений — переименование настроек управления цветом в «Управление контрастностью» и различные исправления безопасности.

Mozilla также предупреждает о существующей проблеме с импортом паролей из браузера Chrome. В качестве временного решения компания рекомендует экспортировать пароли из Chrome в файл формата CSV, а затем импортировать этот файл в Firefox.

Обновить браузер можно через меню (Справка > О Firefox) или скачав последнюю версию с официального сайта либо из магазина Microsoft Store.