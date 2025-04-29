Если глобалисты не помешают. Могут и другие причины появиться.

Корпорация IBM намерена вложить $150 млрд в производство на территории США в течение следующих пяти лет. Внушительная часть этих средств, $30 млрд, пойдёт на расширение выпуска мейнфреймов и квантовых компьютеров американского производства.

Глава IBM Арвинд Кришна отметил давнюю приверженность компании американскому производству и созданию рабочих мест в родном для компании регионе. По его словам, эти инвестиции помогут IBM оставаться лидером в области самых передовых вычислений и искусственного интеллекта. Компания напоминает о своей давней роли в технологическом развитии США, упоминая участие в программе «Аполлон» и создание систем для американской системы соцобеспечения.

Из общей суммы $30 млрд направят на развитие производства мейнфреймов — мощных серверов, обрабатывающих значительную долю мировых транзакций, — и передовых квантовых компьютеров в США. Подчёркивается, что через мейнфреймы IBM, производимые в США, проходит более 70% мировых транзакций по объёму. Квантовой сетью компании, предоставляющей доступ к её уникальным системам, пользуются сотни крупных корпораций, университетов и лабораторий, а общее число активных пользователей превышает 600 тысяч.

Заявление IBM прозвучало на фоне тенденции, когда крупные технологические компании объявляют о значительных вложениях в американское производство. Ранее о планах инвестировать $500 млрд в производственные мощности в США, включая суперкомпьютеры для ИИ, сообщила Nvidia. Такие шаги могут быть связаны со стремлением снизить зависимость от импорта и потенциальные издержки из-за торговых пошлин, введённых предыдущей администрацией США, при этом для некоторой электроники, включая компьютеры и полупроводники, действуют исключения.