Военные из Китая превратили ZTD-05 в плавающую ракетную установку.

Армия Китая испытывает новую боевую машину: установку с 12 противотанковыми ракетами HJ-10 на базе бронированной амфибии ZTD-05. Эта система сочетает мощный ракетный залп с возможностью действовать с воды и проводить быструю высадку на берег.

Создание такой платформы говорит о смещении акцентов в китайской военной тактике для прибрежных зон в сторону мобильных и точных ударных систем. Шасси амфибии ZTD-05 обеспечивает лучшую защиту и проходимость, чем у предыдущих носителей ракет HJ-10. Машина быстро передвигается по суше и воде, что делает её удобной для операций на мелководье и в реках. Экипаж защищён бронёй и системой защиты от ОМП.

Сама ракета HJ-10 — современная ПТУР с дальностью до 10 км. Она работает по принципу «выстрелил — забыл», используя радиолокационное и инфракрасное наведение. Ракета атакует бронетехнику сверху, в самые уязвимые места, а её специальная боевая часть способна пробивать динамическую защиту (взрывающиеся блоки брони).

Большой боезапас в 12 ракет позволяет создавать высокую плотность огня для подавления обороны или уничтожения сразу нескольких целей. По мнению наблюдателей, разработка таких амфибийных ракетных установок может быть частью подготовки Китая к десантным операциям, захвату островов и в целом вписывается в стратегию контроля прибрежных морских зон.