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Обломок запущенного в 1972 году советского зонда «Космос-482» может упасть на Землю в мае 2025 года
Это кусочек станции, который должны были спустить на Венеру.

Спускаемый аппарат советской межпланетной станции «Космос-482», запущенной более полувека назад к Венере, но так и не покинувшей околоземную орбиту, может войти в атмосферу и упасть на Землю уже в мае этого года. Основное опасение вызывает его конструкция, рассчитанная на суровые условия Венеры, — есть вероятность, что часть аппарата весом почти в полтонны переживёт падение сквозь атмосферу.

Станция «Космос-482» стартовала 31 марта 1972 года с целью доставить спускаемый модуль на Венеру. Миссия провалилась почти сразу: из-за ошибки в настройках таймера разгонный блок преждевременно отключился, и аппарат остался на орбите Земли. По принятой в СССР практике таким неудавшимся миссиям присваивали общее обозначение «Космос». Сразу после аварии станция разделилась на несколько частей; две из них быстро сошли с орбиты и упали в Новой Зеландии, а прочный спускаемый модуль массой около 495 кг продолжил вращаться вокруг Земли.

Специалист по отслеживанию спутников из Нидерландов Марко Лангбрук прогнозирует, что падение может произойти уже во второй неделе мая, ориентировочно 10 числа. Этот прогноз заметно опережает предыдущие оценки разных экспертов, указывавшие на 2025–2026 годы. Однако точно предсказать время и место падения обломков пока невозможно. Одна из причин — текущая высокая активность Солнца. Она разогревает и «раздувает» верхние слои земной атмосферы, что усиливает торможение спутников и ускоряет их падение, но этот процесс сложно рассчитать точно.

Главная особенность «Космоса-482» — его исключительная прочность, необходимая для выживания в агрессивной атмосфере Венеры. Марко Лангбрук отмечает: «Поскольку этот спускаемый аппарат был создан, чтобы выдержать суровую атмосферу Венеры, есть реальный шанс, что он переживёт вход [в земную атмосферу] неповреждённым». Общий риск для людей на Земле оценивается как низкий, но он не нулевой и сравним с угрозой от падения метеорита схожего размера. Скорее всего, если обломки достигнут поверхности, они упадут в океан или малонаселённые районы суши. Если же модуль удастся найти на земле, его изучение даст ценные данные о стойкости материалов к десятилетиям пребывания в космосе.

Падение «Космоса-482» напоминает о более общей проблеме космического мусора. По оценкам Европейского космического агентства, на орбите сейчас находится около 3000 недействующих спутников. 

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#космос #космический спутник
Источник: interestingengineering.com
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