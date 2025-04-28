Речь идёт о перехвате иностранных военных судов и защите интересов КНР в спорных водах.

Военно-морские силы Китая (ВМС НОАК) используют свои быстрые ракетные катера проекта Type 22 для действий против крупных кораблей ВМС США в Южно-Китайском море. Это происходит на фоне усиления американского присутствия в регионе. Китайские государственные СМИ показали, как эти небольшие катера перехватывают иностранные военные суда и защищают интересы КНР в спорных водах.

Катера Type 22 (водоизмещение около 220 тонн) создавались для береговой обороны, когда у Китая ещё не было сильного океанского флота. Но их конструкция оказалась удачной: скорость, манёвренность и применение стелс-технологий позволяют использовать их для разных задач и сегодня. Катера патрулируют побережье, сопровождают суда, ведут наблюдение и работают совместно с Береговой охраной.

Недавно во время учений такой катер успешно перехватил условный вражеский корабль водоизмещением 8-9 тысяч тонн. Несмотря на разницу в размерах, Type 22 смог быстро подойти, занять позицию и противостоять более крупному судну благодаря скорости (до 50 узлов), малой заметности и мощному вооружению.

Малая осадка позволяет этим катерам эффективно действовать на мелководьях Южно-Китайского моря, где большие корабли могут испытывать трудности. Type 22 — это катамаран из алюминиевых сплавов с водомётными движителями, что обеспечивает ему скорость и проходимость.

На катере установлена 30-мм пушка и восемь противокорабельных ракет YJ-83. По огневой мощи это сравнимо с фрегатом, хотя сам катер намного меньше. Активное использование Type 22 показывает, что Китай делает ставку на гибкие и адаптируемые корабли для действий в сложных морских условиях.