Операция длилась пять часов, на следующий день ребёнок смог дышать самостоятельно.

В Китае 7-летнему мальчику с тяжёлой сердечной недостаточностью успешно имплантировали рекордно маленькое искусственное сердце. Устройство весом 45 грамм и диаметром менее 3 см использует передовую технологию и было специально разработано для детей.

Пациент по имени Цзюнь Цзюнь страдал от терминальной стадии сердечной недостаточности и нуждался в пересадке сердца. Однако из-за редкой группы крови найти подходящего донора было крайне сложно. Врачи больницы Union Hospital в Ухани совместно с компанией Shenzhen Core Medical Technology разработали и применили новое устройство.

Особенность устройства — использование магнитной левитации. Это значит, что его главная движущаяся часть (ротор, качающий кровь) вращается в магнитном поле, не соприкасаясь с корпусом. Такой «бесконтактный» принцип работы помогает избежать повреждения клеток крови и образования сгустков, что было проблемой у предыдущих поколений искусственных сердец. Устройство работает со скоростью 1500–3600 оборотов в минуту, поддерживая кровообращение и давая ослабленному сердцу возможность отдохнуть.

Операция длилась пять часов. Сообщается, что на следующий день ребёнок смог дышать самостоятельно, а через пять дней его перевели в обычную палату. Состояние пациента стабильное.