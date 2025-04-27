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apprenticebase
Nvidia RTX 5060 выйдет 19 мая — всего днём позже AMD RX 9060 XT, у которой тоже будет 8 Гбайт
Напомним, у вышедшей девять лет назад видеокарты GTX 1070 тоже имелось 8 Гбайт.

По данным многочисленных инсайдеров, Nvidia планирует выпустить видеокарту RTX 5060 19 мая, всего на день позже предполагаемого дебюта конкурирующей AMD Radeon RX 9060 XT.

Сообщается, что обзоры RTX 5060 появятся в тот же день, 19 мая. Карта получит 3840 ядер CUDA, частоту до 2,5 ГГц и цену $300. Основным поводом для беспокойства является объём видеопамяти в 8 ГБ. Для современных игр такого объёма уже может быть недостаточно. Снятие эмбарго на обзоры в день старта продаж, скорее всего, может быть связано с желанием компании сгладить негативное восприятие этого ограничения.

Ожидается, что AMD представит свою Radeon RX 9060 XT 18 мая. Деталей о ней, как и о стандартной RX 9060, пока имеется крайне мало. Однако не исключено, что AMD также может ограничиться 8 ГБ памяти для своих карт среднего ценового сегмента.

Видеокарты 60-го класса традиционно являются одними из самых популярных у игроков. Ограничение объёма видеопамяти до 8 ГБ в новых моделях может быть связано с нежеланием производителей увеличивать себестоимость устройств из-за дорогих чипов памяти.

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#nvidia #видеокарты #rtx 5060
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