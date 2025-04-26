Вслед за Amazon, компания Google изменила политику, относительно удаленной работы.

Компания Google ужесточает политику в отношении удалённой работы, следуя примеру Amazon. Части сотрудников, работающих полностью дистанционно, предложено либо вернуться в ближайшие офисы минимум на три дня в неделю, либо искать другую работу.

Изначально Google довольно осторожно подходила к возвращению людей в офисы после пандемии, внедрив гибридные форматы работы в апреле 2022 года и допуская полную удалёнку в отдельных случаях. Однако ужесточение началось в июне 2023-го: компания стала отслеживать посещаемость по офисным пропускам для учёта в оценках производительности и активнее призывать удалённых сотрудников рассмотреть возможность возвращения.

В том же 2023 году отдел кадров поручил менеджерам пересмотреть долгосрочные удалённые договорённости, требуя от некоторых сотрудников переехать ближе к офису или перейти на гибридный график. Позже возможность работать полностью удалённо оставили лишь для «исключительных» ситуаций.

Теперь же, как стало известно изданию CNBC из попавших в руки журналистов внутренних документов, Google переходит к более решительным мерам. Сотрудникам подразделения Google Technical Services сообщили о необходимости перейти на гибридный график (минимум три дня в офисе) или воспользоваться пакетом добровольного увольнения. Тем, кто согласится на переезд в радиусе 50 миль от офиса, предлагают единовременную компенсацию затрат.

Кроме того, сотрудникам отдела People Operations, проживающим в пределах 50 миль от офиса, необходимо перейти на гибридный режим работы уже в этом месяце. В противном случае их должности будут упразднены.