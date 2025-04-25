Но объёмы финансирования пока не впечатляют.

Евросоюз официально запустил проект FMBTech, направленный на разработку передовых технологий для основных боевых танков (ОБТ), как уже существующих, так и будущих поколений. Программа призвана решить проблему устаревания танков в армиях стран ЕС и заложить основу для создания совместимой бронетехники пятого поколения.

Трёхлетнюю инициативу FMBTech возглавляет компания Thales, финансирование в размере €19 млн выделено из Европейского оборонного фонда (EDF). В проекте участвуют 26 оборонных предприятий и исследовательских организаций из 13 стран Евросоюза и Норвегии.

Ключевая задача программы — создание гибких модульных технологических компонентов. Этот подход позволит оперативно улучшать живучесть, огневую мощь и коммуникационные возможности танков, адаптируя их к меняющимся условиям современного боя и повышая их эффективность в зонах интенсивных конфликтов.

Проект также отражает стремление Европы к формированию более единой и технологически продвинутой оборонной стратегии. Среди участников консорциума — крупные компании KNDS, Arquus, Safran, Hensoldt, а также исследовательские центры уровня финского VTT. Центральная роль отводится компании KNDS, разработчику танков Leopard 2 и Leclerc. Её текущие модернизированные платформы, Leopard 2 A8 и Leclerc XLR, уже включают улучшенную броню, новые датчики и усовершенствованные системы управления и связи (C4I).

KNDS также представила концепции переходного этапа. Модель Leclerc Evolution получит модульную башню для установки 120-мм или перспективного 140-мм орудия ASCALON и экипаж из четырёх человек, где четвёртый член отвечает за комплекс датчиков и средств поражения, включая борьбу с БПЛА. Вариант Leopard 2 A-RC 3.0 предполагает необитаемую башню с автоматом заряжания, возможностью установки ПТУР и вспомогательным 30-мм орудием.

Эти разработки, наряду с ранее показанным демонстратором EMBT ADT 140, рассматриваются как шаги на пути к созданию перспективной основной наземной боевой системы (MGCS).