Первой в списке клиентов будет, разумеется, Apple.

Тайваньский контрактный производитель полупроводников TSMC, по неофициальным данным, уже начавший приём заказов на 2-нм пластины с Apple в качестве вероятного первого клиента, готовится к освоению следующей технологической ступени. Компания планирует запустить массовое производство чипов по 1,4-нм техпроцессу, получившему обозначение A14, в 2028 году. Переход на него сулит значительный прирост производительности и энергоэффективности.

Официальное заявление сделал глава TSMC Си Си Вэй в рамках специализированной конференции в Санта-Кларе, Калифорния. Как сообщает Nikkei Asia, переход на технологию A14 обеспечит прирост производительности до 15% и снижение энергопотребления до 30% по сравнению с предшествующими нормами TSMC.

Основным конкурентом TSMC в освоении передовых техпроцессов выступает Samsung. Ранее сообщалось, что корейский гигант мог отказаться от разработки собственного 1,4-нм техпроцесса. Однако позже появилась информация о формировании в Samsung команды, сфокусированной на 1-нм технологии с планом запуска серийного производства к 2029 году. Успешная реализация этих планов Samsung может обострить конкуренцию на рынке передовой литографии, пока же TSMC, вероятно, сосредоточена на наращивании выпуска 2-нм продукции.

Официально первый заказчик 1,4-нм пластин TSMC не назван, но наиболее вероятным кандидатом считается Apple, учитывая её тесные партнёрские отношения с тайваньским производителем и объёмы закупок. Параллельно с развитием техпроцесса A14, TSMC работает над следующим поколением технологий упаковки, которые позволят интегрировать в один корпус множество кристаллов с разными функциями. Запуск этой технологии запланирован на 2027 год.