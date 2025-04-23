Накопилось слишком много проблем и требуется оптимизация.

Корпорация Intel готовится на этой неделе объявить о сокращении более 20% персонала. Как сообщает источник, знакомый с планами компании, этот шаг направлен на оптимизацию управления и возрождение инженерной культуры. Это первая крупная реструктуризация под руководством нового генерального директора Лип-Бу Тана, возглавившего Intel в прошлом месяце.

Технологическое отставание Intel и проигрыш в гонке устройств для ИИ-вычислений привели к трёхлетнему падению продаж и финансовым убыткам. Компания из Санта-Клары (Калифорния) утратила прежнее лидерство на рынке процессоров для ПК и дата-центров, не сумев вовремя адаптироваться к буму искусственного интеллекта. Это позволило Nvidia стать самым дорогим производителем полупроводников в мире, обогнав «синих» по выручке.

Новый глава Intel Лип-Бу Тан, ветеран Cadence Design Systems, намерен избавиться от непрофильных активов и сосредоточиться на создании более конкурентоспособных продуктов. Первым шагом уже стала продажа 51% подразделения программируемых чипов Altera фонду Silver Lake Management. На конференции Intel Vision в прошлом месяце Тан также отметил, что компании нужно восполнить утерянные инженерные кадры, улучшить финансовое положение и адаптировать производственные процессы к запросам потенциальных клиентов.

Предстоящие сокращения станут вторыми за последнее время: в августе 2024 года было объявлено об увольнении 15 тыс. человек. К концу 2024 года штат Intel насчитывал 108,9 тыс. сотрудников против 124,8 тыс. годом ранее. Акции компании отреагировали на новость о новых увольнениях ростом до 6,5% в среду, однако за последний год они потеряли около 40% стоимости.

Прежний руководитель Пэт Гелсингер был смещён в прошлом году после неудачной попытки реструктуризации. Его стратегия включала дорогостоящее расширение фабрик и превращение Intel в контрактного производителя чипов. Партнёрство с тайваньской TSMC, на которое рассчитывали инвесторы, теперь выглядит маловероятным — глава TSMC Си Си Вэй на прошлой неделе заявил, что компания сосредоточится на собственном бизнесе.

Ожидается, что Лип-Бу Тан подробнее изложит свою стратегию в четверг, во время публикации отчёта за первый квартал. Сам он признаёт, что трансформация Intel потребует времени и не будет простой. Аналитики Уолл-стрит считают, что худший этап падения выручки компания уже прошла, но не прогнозируют возвращения к прежним финансовым показателям в ближайшие годы.