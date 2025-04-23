Но до появления рабочего метода ещё далеко.

Учёные изучают новый подход к лечению онкологических заболеваний с использованием слабых электрических импульсов. В отличие от давно применяемой высокоинтенсивной электротерапии, которая буквально «выжигает» опухоли, низкоинтенсивное воздействие работает иначе. Оно не убивает раковые клетки напрямую, но, как показало недавнее исследование американских биомедиков, может изменить среду вокруг опухоли так, чтобы собственная иммунная система организма эффективнее с ней боролась.

Исследователи взяли за основу известный метод H-FIRE, который обычно использует сильные электрические разряды для разрушения клеток, но в этом эксперименте они сильно ослабили эти разряды.

В ходе экспериментов на модели рака молочной железы они обнаружили, что такое воздействие вызывает быструю перестройку кровеносных и лимфатических сосудов внутри опухоли. Уже через сутки после процедуры наблюдался рост сосудов, а к третьему дню улучшалась работа лимфатической системы в поражённой области.

По мнению учёных, эти изменения могут значительно облегчить иммунной системе доступ к раковым клеткам. Улучшение работы лимфатической системы также способствует более эффективному «патрулированию» и очистке тканей от раковых клеток.

Слабые электроимпульсы потенциально могут усилить действие других современных методов иммунотерапии, которые активируют или «обучают» иммунную систему бороться с опухолью. Учёные планируют продолжить исследования, чтобы детальнее понять, как именно меняется иммунный ответ и как лучше сочетать этот метод с уже существующими видами лечения.