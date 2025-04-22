Вы можете активировать эту функцию прямо сейчас.

Microsoft добавила в Windows 11 возможность быстро завершать работу зависших приложений прямо с панели задач. Новая кнопка «Завершить задачу» (End Task) ускоряет этот процесс, избавляя от необходимости запускать Диспетчер задач (Task Manager), который раньше часто вызывали через Ctrl+Alt+Delete для поиска и остановки проблемной программы.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно её активировать. Для этого следует перейти в «Параметры» > «Система» > «Для разработчиков» и включить опцию «Завершить задачу». После этого при щелчке правой кнопкой мыши по значку любого запущенного приложения на панели задач в контекстном меню появится соответствующий пункт.

Действие «Завершить задачу» отличается от привычного пункта «Закрыть окно». «Закрыть окно» лишь отправляет приложению стандартный запрос на закрытие, который зависшая программа может проигнорировать. «Завершить задачу», напротив, работает принудительно. Сначала Windows пытается закрыть программу обычным способом, но если та не отвечает, система находит и принудительно завершает основной процесс приложения и все связанные с ним.

У этой функции есть ограничения. Она не может завершать системные процессы, например, «Проводник» (File Explorer) – для таких задач по-прежнему нужен Диспетчер задач. Кроме того, следует помнить, что принудительное завершение программы ведёт к потере всех несохранённых данных. Приложение закрывается немедленно, без возможности сохранить текущее состояние.

Опция находится в разделе настроек «Для разработчиков», однако для её использования не требуется активировать полноценный режим разработчика. Функция доступна всем пользователям поддерживаемых сборок Windows 11.