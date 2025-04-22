Орудие предназначено для стрельбы 40-мм стальными снарядами массой около 320 граммов.

Морские силы самообороны Японии опубликовали снимки электромагнитной пушки (рельсотрона), установленной на испытательном судне JS Asuka. Разработкой этого энергетического оружия занимается Агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) совместно с компанией Japan Steel Works.

Рельсотрон использует электромагнитные поля для разгона снарядов до гиперзвуковых скоростей, что создаёт огромные нагрузки на саму установку. Прототип, размещённый на JS Asuka, весит восемь тонн и имеет ствол длиной шесть метров. Орудие предназначено для стрельбы 40-мм стальными снарядами массой около 320 граммов.

Во время испытаний, проведённых ещё в 2018 году, система показала начальную скорость снаряда примерно 2230 м/с (или около 7 скоростей звука). В планах – увеличить энергию выстрела с 5 до 20 мегаджоулей. В отличие от традиционных боеприпасов, рельсотрон поражает цель за счёт чистой кинетической энергии, то есть энергии движения самого снаряда.

Разработка рельсотронов, официально начатая Японией в 2016 году, сопряжена с двумя основными трудностями: обеспечением стабильности полёта снаряда на гиперзвуке и быстрым износом ствола орудия. Именно проблема износа (стволы приходили в негодность менее чем за 30 выстрелов) заставила США в 2021 году публично отказаться от аналогичного проекта, в который было вложено свыше $500 млн. Япония, судя по всему, продолжает активно работать над решением этих задач.

Важным преимуществом рельсотронов является их способность работать в любую погоду и отсутствие ограничений прямой видимости, в отличие от лазерного оружия. Теоретически, они способны поражать цели за горизонтом. Кроме того, их снаряды значительно дешевле управляемых ракет, что делает рельсотроны экономически выгодной альтернативой в определённых ситуациях, например, для противовоздушной обороны. Снаряды можно адаптировать для разных задач, включая борьбу с воздушными целями.

Японские военные рассматривают рельсотроны как возможное средство для усиления ПВО, особенно против новых угроз вроде гиперзвуковых аппаратов и массированных атак беспилотников.