Ещё не наномашины, но уже ближе.

Французский стартап Robeaute привлёк €27 млн на разработку нейрохирургического микроробота. Устройство размером с рисовое зерно предназначено для навигации в тканях мозга с обходом критически важных участков. Первые клинические испытания для проведения микробиопсии опухолей намечены на 2026 год.

Микроробот вводится в мозг через разрез диаметром около миллиметра. Перемещаясь со скоростью 3 мм/мин по заранее спланированным с помощью МРТ и ИИ траекториям, он способен огибать чувствительные зоны мозга, двигаясь по изогнутым маршрутам через сосудистую сеть и внеклеточный матрикс. Движение обеспечивают вращающиеся силиконовые кольца на конце устройства, которые за счёт микроадгезии аккуратно раздвигают ткани без повреждения клеток. Под двигателем расположен отсек с миниатюрными хирургическими инструментами (игла, щипцы), управляемыми через внешний кабель. Система ультразвуковой локализации, закреплённая на черепе, позволяет хирургам корректировать положение робота в реальном времени с точностью до долей миллиметра. Робот также может двигаться в обратном направлении для извлечения.

Разработка призвана решить проблему ограниченного доступа при традиционных нейрохирургических вмешательствах. Использование жёстких инструментов, перемещающихся только по прямой, сопряжено с риском повреждения критически важных участков мозга, отвечающих за двигательные или когнитивные функции. Из-за таких ограничений некоторые опухоли признаются неоперабельными. Микроробот Robeaute предлагает более безопасный и точный подход, позволяя достигать ранее недоступных областей.

Безопасность технологии проверялась в ходе доклинических испытаний, в основном на овцах. Серьёзных осложнений, таких как гематомы, выявлено не было. Согласно отчёту компании, опубликованному в Brain and Spine, результаты подтверждают возможность навигации нейрохирургического микроробота внутри живого мозга. Это открывает перспективы для микроинвазивных биопсий, точечного лечения и непрерывного мониторинга вдоль сложных, в том числе трёхмерных, траекторий.

Полученные инвестиции Robeaute планирует направить на дальнейшее развитие технологии и создание гибкой платформы для хирургии мозга. Компания готовится к проведению клинических испытаний в 2026 году, после чего намерена выйти на рынок США, получив одобрение FDA. Международный запуск технологии запланирован к 2030 году.