Просто 8 Гбайт уже слишком мало в 2025 году.

Появились первые независимые тесты видеокарты Nvidia RTX 5060 Ti с 8 ГБ памяти, которую компания не стала предоставлять для обзоров профильным западным СМИ, сосредоточив внимание на 16-гигабайтной версии. Результаты тестирования, опубликованные на китайской платформе Bilibili, указывают на существенное снижение производительности 8-гигабайтной модели в некоторых играх, что легко и объясняет маркетинговую уловку Nvidia.

В синтетических тестах и ряде игр, включая Cyberpunk 2077 (на высоких, но не максимальных настройках), Counter-Strike 2, Resident Evil 4, Forza Horizon 5, F1 24, Call of Duty и Alan Wake 2, разница между версиями с 8 ГБ и 16 ГБ видеопамяти невелика. Однако в более требовательных сценариях отставание становится заметным. Например, в Assassin’s Creed Shadows оно достигает 10%. В Horizon Zero Dawn Remastered при разрешении 1080p средняя частота кадров у 8-гигабайтной модели оказалась ниже на 23%, а минимальная (показатель 1% low) — на 30%.

Нехватка видеопамяти также ограничивает эффективность технологии генерации кадров, являющейся одной из ключевых особенностей семейства RTX 50. В Cyberpunk 2077 на максимальных настройках без генерации кадров фреймрейт у версии 16 ГБ падает до 18 FPS, а у модели 8 ГБ — до 9 FPS. Активация двукратной генерации кадров (2x) практически выравнивает показатели, но при четырёхкратной (4x) небольшая разница вновь проявляется. Это может свидетельствовать о том, что видеокарта с 8 ГБ будет испытывать трудности с полноценным использованием этой технологии в будущих играх.

Выпуск видеокарты среднего класса с объёмом видеопамяти 8 ГБ в 2025 году вызывает вопросы, особенно если вспомнить, что AMD Radeon RX 580 с аналогичным объёмом VRAM появилась ещё в 2017 году.