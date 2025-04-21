Самолёт оснащён четырьмя турбовинтовыми двигателями.

Китайский тяжёлый самолёт-амфибия AG600 получил сертификат типа от Управления гражданской авиации КНР (CAAC), что открывает ему доступ на рынок. Разработанный государственной корпорацией AVIC, этот аппарат является крупнейшим в мире гражданским самолётом-амфибией по максимальной взлётной массе. Он предназначен прежде всего для национальной системы реагирования на чрезвычайные ситуации, включая тушение лесных пожаров и проведение поисково-спасательных операций на море.

Одной из ключевых характеристик AG600 разработчики называют его оперативный радиус: утверждается, что самолёт способен достичь любой точки Южно-Китайского моря в течение четырёх часов после вылета с острова Хайнань.

Длина самолёта составляет 38,9 м, высота — 11,7 м, размах крыла — 38,8 м, что сопоставимо с размерами узкофюзеляжных лайнеров. Машина имеет оригинальную конструкцию фюзеляжа, сочетающую аэродинамические черты самолёта в верхней части и обводы лодки в нижней. Это позволяет AG600 взлетать и садиться как на обычные аэродромы, так и на воду при высоте волн до двух метров. Самолёт оснащён четырьмя турбовинтовыми двигателями WJ-6, разработанными на основе советского АИ-20.

Первый полёт AG600 состоялся в 2017 году, первый взлёт с водохранилища — в 2018-м, а с морской акватории — в 2020-м. Успешное завершение программы лётных испытаний, в которых участвовали четыре прототипа, подтвердило соответствие машины требованиям безопасности и заявленным характеристикам, что и позволило выдать сертификат типа. Создание AG600 является частью более широкой программы модернизации китайской авиационной промышленности наряду с тяжёлым транспортником Y-20 и пассажирским лайнером C919. Помимо основных задач, самолёт может применяться для мониторинга океана, отслеживания экологической обстановки, поиска ресурсов, а также для транспортных перевозок.