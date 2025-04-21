Пропускная способность сети достигает 10 гигабит в секунду.

В новом китайском городе Сюнъань, создаваемом как центр высоких технологий, запущена первая в мире коммерческая сеть широкополосного доступа со скоростью 10 Гбит/с. Проект реализован совместно компаниями Huawei и China Unicom с использованием технологии 50G-PON.

Пропускная способность сети достигает 10 гигабит в секунду. Пользователи смогут загружать объёмные файлы, например фильмы, за считаные секунды, комфортно смотреть потоковое видео в разрешении 8K и пользоваться облачными игровыми сервисами практически без задержек ввода. Ожидается, что такая скорость также станет основой для развития сетей беспилотных автомобилей, приложений виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), систем умного города и ускорит прогресс в области искусственного интеллекта, включая большие языковые модели.

Город Сюнъань, расположенный примерно в 110 км к юго-западу от Пекина, изначально проектировался как национальный центр технологических инноваций и высокотехнологичный мегаполис. О планах его создания было объявлено в 2017 году; проект реализуется под патронажем председателя КНР Си Цзиньпина.

Развёртывание сети 10G в Сюнъане является частью общенациональной инициативы Китая по лидерству в технологиях. Власти страны считают этот город, спроектированный с акцентом на экологичную, интеллектуальную и инновационную инфраструктуру, идеальной площадкой для старта. Ожидается, что в ближайшем будущем технология будет внедряться и в других регионах КНР.

При этом, несмотря на заявленную концепцию «15-минутного города», где все необходимые для жизни объекты находятся в шаговой доступности, и инвестиции, превысившие, по некоторым оценкам (например, Bloomberg), 100 миллиардов долларов, появляются сообщения о недостаточной заселённости Сюнъаня. Указывается на отсутствие необходимого интереса со стороны частного бизнеса, что мешает привлечению жителей и полноценному развитию города.