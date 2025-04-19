Система поставляется с новейшей версией рабочего стола GNOME 48.

Компания Canonical выпустила новую версию своей операционной системы — Ubuntu 25.04 Plucky Puffin. Главное новшество — появился официальный установочный образ ISO для устройств с архитектурой ARM64. Это особенно своевременно, учитывая выход на рынок компьютеров с процессорами Snapdragon X Elite.

В Qualcomm хорошо восприняли это обновление. Линдерт ван Доорн, старший вице-президент компании по разработке, сказал, что Qualcomm стремится обеспечить хорошую работу Ubuntu на устройствах Snapdragon. По его словам, новый образ системы открывает дорогу для совместных разработок и инноваций, в том числе в области искусственного интеллекта.

Кроме поддержки ARM64, в Ubuntu 25.04 есть и другие улучшения. Система поставляется с новейшей версией рабочего стола GNOME 48. В ней по умолчанию включена поддержка HDR, а включённая тройная буферизация призвана повысить плавность отрисовки интерфейса. Появился режим сбережения аккумулятора и панель Wellbeing Panel, которая может напомнить, если пользователь засиделся в соцсетях.

Разработчики также упростили установку Ubuntu в качестве второй операционной системы (рядом с Windows). Установщик теперь понятнее показывает варианты разметки диска и шифрования. Кроме того, он автоматически обнаруживает включённый BitLocker в Windows, предупреждает об этом и рекомендует отключить шифрование перед установкой Ubuntu. Скачать новый образ для ARM64 можно на официальном сайте проекта.