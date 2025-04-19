AMD вступает в схватку за средний ценовой сегмент.

Появились неофициальные сведения о подготовке компанией AMD новой видеокарты Radeon RX 9060 XT, ориентированной на средний ценовой сегмент. По последним данным инсайдера Hoang Anh Phu, анонс устройства может состояться во время выставки Computex, которая пройдёт в июне, а его выпуск — двумя неделями позже. Ранее предполагалось, что новинку представят уже в мае.

Предположительно, основой Radeon RX 9060 XT станет графический процессор Navi 44, который уступает по размерам чипу Navi 48, используемому в модели RX 9070. При этом ожидается, что тактовая частота RX 9060 XT в режиме Boost будет значительно выше — возможно, на 700 МГц больше, чем у старшей модели. Это может стать важным фактором повышения производительности по сравнению с видеокартами предыдущего поколения.

Что касается памяти, то, по тем же предварительным данным, производитель будет использовать чипы GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с. Это обеспечит лишь небольшой прирост пропускной способности по сравнению с 18 Гбит/с у модели RX 7600 на архитектуре RDNA 3. Компания AMD, подобно NVIDIA с её RTX 5060 Ti, может выпустить RX 9060 XT в двух вариантах — с 16 ГБ и 8 ГБ видеопамяти.

Сообщается, что новая видеокарта будет отличаться умеренным энергопотреблением, требуя блока питания мощностью 500–550 Вт, и будет оснащаться стандартным 8-контактным разъёмом дополнительного питания, как и конкурирующая NVIDIA RTX 5060 Ti. Снижение цен компанией NVIDIA на видеокарты в этом сегменте может предоставить AMD возможность для корректировки стоимости своей новинки, но это мы уже узнаем ближе к анонсу.