Заявлена совместимость с Ubuntu, Debian, Fedora, Red Hat и Arch Linux.

Известная программа для проверки стабильности компонентов ПК OCCT теперь доступна и пользователям операционных систем Linux. По словам разработчиков, функциональность новой версии не уступает варианту для Windows, что позволяет проводить идентичное тестирование оборудования на разных платформах, хотя на начальном этапе возможны некоторые ошибки.

Версия утилиты для Linux включает все основные возможности OCCT: комплексные стресс-тесты для оценки производительности и надёжности центрального процессора, видеокарты и оперативной памяти под высокой нагрузкой. Также присутствуют инструменты для мониторинга в реальном времени таких показателей, как температура компонентов, напряжение и энергопотребление системы.

Это приложение совместимо с распространёнными дистрибутивами Linux, в том числе Ubuntu, Debian, Fedora, Red Hat и Arch Linux. После периода бета-тестирования, требовавшего подписки, OCCT для Linux стала полностью бесплатной для большинства пользователей. Платная версия предназначена для профессиональных нужд и отличается отсутствием всплывающих окон, замедляющих процесс тестирования.

Перенос OCCT на Linux потребовал около трёх лет работы, основной объём которой пришёлся на создание необходимой базовой инфраструктуры. Разработчики полагают, что появление версии для Linux расширит возможности тестирования различного оборудования, включая игровые портативные устройства под управлением SteamOS и других операционных систем, отличных от Windows.