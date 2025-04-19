Для этого пришлось организовать целый эксперимент.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли разработали метод стимуляции сетчатки глаза Oz, позволивший людям увидеть цвет за пределами естественного диапазона человеческого восприятия. Участники эксперимента описали его как чрезвычайно насыщенный сине-зелёный оттенок.

Обычно человеческий глаз воспринимает цвета благодаря трём типам светочувствительных клеток-колбочек в сетчатке. Однако их чувствительность к разным длинам волн света частично пересекается, что ограничивает спектр видимых оттенков. Технология Oz обходит это ограничение, воздействуя лазером напрямую и избирательно на колбочки одного типа (так называемые M-колбочки, преимущественно чувствительные к зелёному свету).

В ходе эксперимента лазерная система Oz направляла свет на отдельные клетки сетчатки пятерых участников. Целенаправленная стимуляция M-колбочек вызвала у них ощущение ранее невиданного, очень насыщенного сине-зелёного цвета. Этот эффект наблюдался как при просмотре статичных изображений, так и динамических видео.

Создатели метода Oz полагают, что их подход открывает новые возможности для изучения зрения и в перспективе может лечь в основу технологий для улучшения цветовосприятия у людей с некоторыми формами цветовой слепоты.