Старение оборудования, давние проблемы с трещинами и не только.

Консультативная группа NASA по безопасности (ASAP) выразила глубокую обеспокоенность состоянием Международной космической станции (МКС), назвав текущий этап её эксплуатации «самым рискованным за всё время существования». Основными причинами названы старение оборудования, давние проблемы с трещинами и утечками воздуха, а также нехватку финансирования для безопасного завершения работы станции и её управляемого свода с орбиты.

Особое беспокойство экспертов вызывают многолетние утечки воздуха в одном из переходных отсеков российского модуля «Звезда». Несмотря на расследования специалистов из США и России, точный источник утечек до сих пор не найден. В качестве меры предосторожности менеджеры МКС ограничили процедуры восстановления давления в этом отсеке, который соединяет стыковочный узел с остальной частью станции. Представители NASA и «Роскосмоса» планируют обсудить эту проблему на встрече в Москве.

NASA планирует управляемо свести МКС с орбиты к 2030 году. Для этой непростой задачи заключён контракт с компанией SpaceX на разработку специального корабля-буксира (USDV – US Deorbit Vehicle). Однако эксперты серьёзно опасаются возможности аварийного, неконтролируемого схода станции с орбиты до того, как этот корабль будет готов. Падение обломков огромной станции на населённые районы Земли может привести к катастрофическим последствиям.

Ключевой проблемой консультативная группа назвала дефицит бюджета NASA. Эксперты подчёркивают: для безопасного завершения миссии МКС необходимо стабильное и достаточное финансирование до самого конца, включая операцию по своду с орбиты. Попытки сэкономить на финальном этапе, возможное общее сокращение бюджета агентства (о котором сообщалось в СМИ в контексте планов администрации Трампа), а также затраты на создание корабля SpaceX лишь усугубляют существующие технические риски.