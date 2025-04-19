Сейчас это можно сделать с помощью сторонней утилиты.

Корпорация Microsoft возвращает давно запрашиваемую пользователями функцию в Windows 11 — отображение часов во всплывающем календаре на панели задач. Эта возможность, отсутствовавшая более трёх лет с момента запуска ОС в 2021 году, появилась в последней предварительной сборке для участников программы Windows Insider на Beta-канале. Пока функция по умолчанию скрыта и требует ручной активации.

Часы традиционно присутствовали в календаре панели задач предыдущих версий Windows, но были убраны при переработке интерфейса в Windows 11, что вызвало нарекания пользователей. Теперь Microsoft не только вернула часы, но и добавила в настройки даты и времени новый переключатель, позволяющий при желании их скрыть. Такой опции настройки в Windows 10 не было.

Для активации функции в текущей тестовой сборке энтузиастам потребуется сторонняя утилита ViVeTool, которую можно загрузить с репозитория GitHub. После скачивания и распаковки архива в удобное место необходимо запустить командную строку с правами администратора. Далее, используя команду CD для перехода в каталог с файлами ViVeTool (например, CD C:\ViVe), следует выполнить команду vivetool /enable /id:42651849,48433719 и нажать Enter. Для применения изменений потребуется перезагрузка компьютера, после которой опция отображения часов появится в разделе «Параметры» > «Время и язык» > «Дата и время».

Возвращение часов в календарь дополняет другие недавние изменения в предварительных версиях Windows 11. Среди них — существенная переработка меню «Пуск», которое получило единое представление, возможность полного отключения секции рекомендуемых файлов и приложений, а также введение категорий для программ.