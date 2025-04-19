Функция прожила меньше года.

Microsoft объявила о прекращении поддержки защищённых областей VBS (Virtualization-based Security) — функции безопасности, предназначенной для изоляции важного кода внутри приложений, — в операционных системах Windows 11 версии 23H2 и более ранних, а также в Windows Server 2022. При этом поддержка технологии сохранится в будущей Windows Server 2025 и последующих выпусках. Решение выглядит необычным, поскольку сама функция была представлена относительно недавно, в июле 2024 года, и позиционировалась как значительный шаг вперёд в обеспечении безопасности Windows.\

Защищённые области VBS используют встроенный в Windows гипервизор Microsoft Hyper-V для создания изолированных областей памяти внутри работающих приложений. Это позволяет разработчикам помещать критически важные части кода в доверенную среду исполнения, доступ к которой ограничен даже для самой операционной системы. Защита реализуется с помощью файлов динамически подключаемых библиотек (DLL), которые может загрузить любая программа Windows.

Microsoft регулярно прекращает поддержку устаревших компонентов Windows, обычно заменяя их новыми или оптимизируя разработку. Однако в данном случае отказ от сравнительно новой технологии вызывает вопросы о стратегии развития ОС.

Поддержка самой Windows 11 23H2, напомним, завершается в ноябре текущего года. Ожидается, что к этому моменту большинство обычных пользователей уже обновятся до более актуальной версии системы.