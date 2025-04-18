Даже скриншот для этого создавать не нужно.

Компания Microsoft планирует обновить стандартный инструмент «Ножницы» (Snipping Tool) в Windows 11, чтобы упростить извлечение текста из изображений. Главное новшество — возможность копировать текст напрямую с экрана, не создавая предварительно скриншот. Эта функция уже доступна для тестирования участникам программы Windows Insider на каналах Canary и Dev.

В обновлённой версии «Ножниц» иконка «Действия с текстом» (Text Actions) перемещена на основную панель инструментов, которая появляется при запуске приложения (в том числе через комбинацию Win + Shift + S). Пользователю нужно нажать эту кнопку, выделить необходимую область на экране, после чего можно скопировать весь распознанный текст или его фрагмент в буфер обмена. Предусмотрена также опция удаления разрывов строк при копировании.

Текущая общедоступная версия Windows 11 тоже позволяет копировать текст с картинок через «Ножницы» и приложение «Фотографии», но для этого нужно сначала открыть изображение и затем активировать соответствующую иконку. Аналогичная функция (Live Text) давно существует в системах Apple, где реализована более интуитивно — простым выделением текста на фото. Ранее Microsoft предлагала схожую возможность через утилиты PowerToys, но она была менее удобной.

Новая функция тестируется в сборке Windows 11 Insider 11.2503.27.0. Хотя не все предварительные функции добираются до финальных версий ОС, такое улучшение «Ножниц» представляется логичным развитием инструмента.

Среди других недавних изменений в тестовых сборках Windows 11 отмечались улучшения интеграции с Android-смартфонами, публикация FAQ по игровой оптимизации и попытка перезапуска вызвавшей споры ИИ-функции Recall.