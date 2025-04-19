Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в подкасте People by WTF высказал мнение, что ИИ вскоре решит глобальную проблему дефицита врачей и учителей

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в подкасте People by WTF высказал мнение, что ИИ вскоре решит глобальную проблему дефицита врачей и учителей. По его словам, ИИ и роботы также возьмут на себя ключевые задачи, что потенциально позволит людям раньше выходить на пенсию.

Гейтс считает, что ИИ обеспечит необходимый «медицинский IQ», устраняя нехватку кадров в странах вроде Индии и Африки, а также в США (прогноз дефицита — 86 тыс. врачей к 2036 году). ИИ-стартапы уже привлекают миллиарды, обещая автоматизировать рутинные задачи вроде ведения записей и повысить точность диагностики. McKinsey оценивает возможный рост производительности в секторе от ИИ в $370 млрд.

Схожая нехватка кадров и в образовании: в США 86% школ испытывали трудности с наймом учителей на 2023–24 год, 45% были недоукомплектованы.

Прогноз Гейтса затрагивает и «синих воротничков»: ИИ и роботы трансформируют работу на заводах, в строительстве и гостеприимстве, хотя он и признаёт сложность создания достаточно «ловких рук». ТехНогиганты вроде Nvidia уже инвестируют в роботов для выполнения складских и уборочных работ для снижения издержек.

Эти масштабные изменения, по мнению Гейтса, могут коренным образом повлиять на природу труда. Передача функций ИИ позволит людям раньше уходить на пенсию или сократить рабочую неделю, что потребует «философского переосмысления» использования свободного времени.

Сам Гейтс признал, что ему, прожившему почти 70 лет в «мире дефицита», трудно адаптироваться к такой перспективе. Он напомнил о прогнозе экономиста Кейнса (1930 г.) о 15-часовой рабочей неделе, который пока не сбылся, несмотря на рост производительности. Сооснователь Microsoft добавил, что работает не по необходимости, а потому что «это весело».