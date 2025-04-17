NVIDIA же столкнулась с запретом на экспорт ускорителей H20.

Intel придётся получать экспортную лицензию для поставок своих ИИ-ускорителей Gaudi в Китай. Американский производитель процессоров не получил преференций в рамках новых торговых ограничений Вашингтона, ранее уже затронувших конкурентов — NVIDIA и AMD.

Напомним, NVIDIA столкнулась с запретом на экспорт ускорителей H20 в КНР, что грозит компании многомиллиардными убытками. Сходные меры коснулись и AMD. Вопреки ожиданиям, что Intel как местный разработчик может избежать ограничений, этого не произошло.

По данным Financial Times, ограничения затрагивают ИИ-чипы с пропускной способностью памяти DRAM от 1400 ГБ/с — к таким относятся ускорители Gaudi. Объёмы бизнеса Intel в КНР уступают NVIDIA, однако компания поставляла свои чипы крупным клиентам, таким как ByteDance, в качестве альтернативы. Теперь для отгрузки Gaudi Intel потребуется проходить процедуру лицензирования.

Новые экспортные правила США существенно осложняют работу технологических гигантов на китайском рынке. Считается, что в долгосрочной перспективе такая политика может стимулировать КНР к ускоренному развитию собственных ИИ-решений, например, чипов Ascend от Huawei. Затронутые ограничениями компании стоят перед выбором: разрабатывать и предлагать упрощённые версии продуктов для Китая или покидать рынок, что на данный момент выглядит маловероятным.