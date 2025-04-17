Но все ещё помнят про оглушительный провал Hyper Scape.

У королевской битвы Apex Legends давно прошёл пик популярности, но другие игровые компании до сих пор тешат себя надеждой о запуске её успешного клона. Известный инсайдер Том Хендерсон из издания Insider Gaming утверждает, что компания Ubisoft уже на протяжении минимум двух лет трудится над проектом Scout. Это геройский шутер, во многих аспектах копирующий детище Respawn.

Решение о форсировании разработки нового шутера Ubisoft приняла по очень циничным причинам – популярность Apex Legends объективно снижается (о чём говорят показатели по «онлайну» в том же SteamDB), поэтому нужно представить ему настоящую замену. Правда, ещё совсем недавно французская компания попыталась уже представить «достойную замену» Overwatch 2 в лице XDefiant. Последний прожил недолго (запуск состоялся в мае 2024-го), а новость о прекращении его поддержки появилась в декабре. Окончательно серверы проекта закроют 3 июня 2025-го.

Том Хендерсон заявляет, что работа над Scout идёт уже несколько лет. Схожесть с Apex Legends действительно серьёзная: некоторые персонажи, по заявлению инсайдера, в плане дизайна очень сильно похожи на Лайфлайн, Рэйф и робота Патфайндера из упомянутой королевской битвы.

Скептицизма во всей этой истории также добавляет тот факт, что в 2020 году Ubisoft уже пыталась серьезно выступить на рынке игровых королевских битв. Компания тогда представила Hyper Scape, у которой, впрочем, не получилось совладать с показателями удержания аудитории. Шутер закрыли всего через полгода после запуска.