Электричество пойдёт на обеспечение местных дата-центров и офисов Google.

Компания Google планирует построить на Тайване свою первую в Азии геотермальную электростанцию. Для этого она заключила соглашение о покупке энергии с международным разработчиком Baseload Capital. Станция будет использовать подземное тепло для производства электричества, которое пойдёт на обеспечение местных дата-центров и офисов Google.

Мощность будущей электростанции составит 10 МВт. Это значительный объём, который удвоит текущую коммерческую геотермальную генерацию на Тайване. Ожидается, что станция начнёт работу к 2029 году.

В Google рассказали об очевидных преимуществах геотермальной энергии: она доступна круглосуточно и не зависит от погоды, в отличие от солнечной или ветровой. Дело в том, что Тайвань, находящийся в сейсмически активной зоне Тихоокеанского «огненного кольца», обладает большими запасами такого подземного тепла, что делает его подходящим местом для подобных проектов.

Строительство электростанции совпадает с планами Google по развитию своего полупроводникового бизнеса на Тайване. Компания сотрудничает с местной MediaTek для создания новых чипов искусственного интеллекта и намерена производить их на заводах TSMC. Надёжное энергоснабжение важно для таких производственных амбиций.

Партнёр Google, Baseload Capital, уже с 2019 года работает на Тайване: изучает местные ресурсы, общается с сообществами и помогает властям улучшать законодательство в сфере геотермальной энергетики. Google также инвестирует в саму Baseload Capital и поддерживает другие геотермальные инициативы по всему миру.