Будет налажен полный производственный цикл — от мелких ячеек до готовых аккумуляторных систем.

Китайские компании Kandi Technologies и CBAK Energy, акции которых торгуются в США, намерены совместно организовать на американской территории два предприятия по выпуску литиевых аккумуляторов. Партнёры планируют освоить растущий сегмент рынка транспортных средств для бездорожья и активного отдыха. Проекты нацелены на создание аккумуляторных систем с высокой плотностью энергии, разработанных специально для этого типа техники.

На первом этапе планируется запуск линии по сборке аккумуляторных блоков. В долгосрочной перспективе партнёры рассматривают строительство завода по производству самих аккумуляторных ячеек, когда рыночные условия станут более благоприятными. Каждый завод будет функционировать как отдельное совместное предприятие с разной структурой собственности: Kandi возглавит проект по сборке блоков, владея 90% долей, а CBAK — по производству ячеек, также с 90% долей в соответствующем СП.

Предполагается интеграция производственного цикла от ячеек до готовых аккумуляторных систем. Первоначально CBAK Energy будет поставлять ячейки со своих зарубежных заводов, но в будущем возможно использование продукции американского предприятия по производству ячеек.

Создание локальных производственных мощностей позволит компаниям повысить устойчивость цепочек поставок и воспользоваться льготами, предусмотренными американским законом о снижении инфляции (IRA). По словам представителей Kandi, это стратегический шаг в экспансии на рынке Северной Америки, который позволит удовлетворить растущий спрос. Представители CBAK отмечают, что сотрудничество отражает стремление к глобализации производства передовых батарей с адаптацией к рынку США.

Точное местоположение будущих заводов ещё не определено, компании находятся в процессе оценки потенциальных площадок.