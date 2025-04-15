Референсных версий Founders Edition для линейки RTX 5060 не планируется.

Компания Nvidia представила семейство видеокарт среднего ценового сегмента RTX 5060. Продажи старшей модели RTX 5060 Ti начнутся 16 апреля. Будут доступны две её версии: с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 за $379 и с 16 ГБ за $429. Младшая RTX 5060 (8 ГБ GDDR7) появится в мае по рекомендованной цене $299.

Модель RTX 5060 Ti получила 4608 ядер CUDA, базовую частоту 2,4 ГГц (Boost до 2,57 ГГц) и 128-битную шину памяти. Её энергопотребление (TGP) составляет 180 Вт. Версия с 16 ГБ поступит в продажу 16 апреля, а вариант с 8 ГБ — немного позже. Видеокарта RTX 5060 оснащена 3840 ядрами CUDA, 128-битной шиной и 8 ГБ памяти GDDR7 при TGP 145 Вт.

Обе новые карты поддерживают технологии DLSS 4 с функцией Multi Frame Generation (MFG, генерация до 4 кадров), интерфейс PCI Express 5.0 и стандарт DisplayPort 2.1b. Nvidia заявляет о высокой частоте кадров в играх при использовании MFG на максимальных настройках в разрешении 1080p, приводя примеры вроде 148 fps в Cyberpunk 2077 или 114 fps в Alan Wake II (на системе с Ryzen 7 9800X3D).

Помимо акцента на MFG, Nvidia обещает прирост производительности и в задачах растеризации по сравнению с предыдущим поколением. По словам представителя компании Джастина Уокера, он составит около 20–25% для RTX 5060 и примерно 20% для RTX 5060 Ti в играх без поддержки генерации кадров.

Референсных версий Founders Edition для линейки RTX 5060 не планируется. Это означает, что Nvidia не сможет напрямую влиять на розничные цены через собственные карты, и стоимость у партнёров может отличаться от рекомендованной. Выбор объёма памяти 8 ГБ для RTX 5060 и одной из версий Ti может вызвать вопросы на фоне растущих требований игр. Компания объясняет это стремлением оптимизировать соотношение цены и производительности, ссылаясь на исторические цены на карты этого класса.

Также в мае ожидается выход ноутбуков с графикой RTX 5060 от Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI и Razer. Цены на такие устройства будут начинаться от $1099.



