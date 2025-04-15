Компания Nvidia представила семейство видеокарт среднего ценового сегмента RTX 5060. Продажи старшей модели RTX 5060 Ti начнутся 16 апреля. Будут доступны две её версии: с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 за $379 и с 16 ГБ за $429. Младшая RTX 5060 (8 ГБ GDDR7) появится в мае по рекомендованной цене $299.
Модель RTX 5060 Ti получила 4608 ядер CUDA, базовую частоту 2,4 ГГц (Boost до 2,57 ГГц) и 128-битную шину памяти. Её энергопотребление (TGP) составляет 180 Вт. Версия с 16 ГБ поступит в продажу 16 апреля, а вариант с 8 ГБ — немного позже. Видеокарта RTX 5060 оснащена 3840 ядрами CUDA, 128-битной шиной и 8 ГБ памяти GDDR7 при TGP 145 Вт.
Обе новые карты поддерживают технологии DLSS 4 с функцией Multi Frame Generation (MFG, генерация до 4 кадров), интерфейс PCI Express 5.0 и стандарт DisplayPort 2.1b. Nvidia заявляет о высокой частоте кадров в играх при использовании MFG на максимальных настройках в разрешении 1080p, приводя примеры вроде 148 fps в Cyberpunk 2077 или 114 fps в Alan Wake II (на системе с Ryzen 7 9800X3D).
Помимо акцента на MFG, Nvidia обещает прирост производительности и в задачах растеризации по сравнению с предыдущим поколением. По словам представителя компании Джастина Уокера, он составит около 20–25% для RTX 5060 и примерно 20% для RTX 5060 Ti в играх без поддержки генерации кадров.
Референсных версий Founders Edition для линейки RTX 5060 не планируется. Это означает, что Nvidia не сможет напрямую влиять на розничные цены через собственные карты, и стоимость у партнёров может отличаться от рекомендованной. Выбор объёма памяти 8 ГБ для RTX 5060 и одной из версий Ti может вызвать вопросы на фоне растущих требований игр. Компания объясняет это стремлением оптимизировать соотношение цены и производительности, ссылаясь на исторические цены на карты этого класса.
Также в мае ожидается выход ноутбуков с графикой RTX 5060 от Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI и Razer. Цены на такие устройства будут начинаться от $1099.