Но это в режиме разгона. Базовая частота составляет 240 Гц.

Asus расширяет линейку продуктов для киберспорта новым монитором ROG XG248Q5G-P. Устройство, анонсированное через китайские соцсети, выделяется на фоне конкурентов наличием особой TN-панели со сверхвысокой частотой обновления, достигающей 610 Гц в режиме разгона.

Новинка получила 24-дюймовый экран с матрицей TN и разрешением 1920x1080 пикселей, а также временем отклика 0,1 мс. Базовая частота кадровой развёртки составляет 240 Гц, но её можно ускорить до 480 Гц или пиковых 610 Гц. Набор интерфейсов включает DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и аудиовыход 3,5 мм.

Заявлена поддержка технологий адаптивной синхронизации Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium. Монитор обеспечивает 90-процентное покрытие палитры DCI-P3. Для повышения чёткости динамичных сцен и увеличения яркости применена технология двойной подсветки.

Старт продаж ROG XG248Q5G-P намечен на следующий месяц по цене 7999 юаней (около $1100) в Китае. Следует помнить, что для эффективного использования частоты обновления 610 Гц, даже в разрешении Full HD, необходим графический ускоритель высшего класса.

Кроме того, Asus анонсировала модель ROG XG32UCG. Это 32-дюймовый дисплей на базе матрицы Fast IPS с возможностью работы в двух разрешениях: 4K при 160 Гц или Full HD при 320 Гц. Время отклика заявлено на уровне 0,3 мс. Появление этого монитора ожидается в мае, рекомендованная стоимость — 3999 юаней (около $550).