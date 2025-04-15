Раньше в таких ноутбуках были максимум 8-ядерные чипы.

В скором времени Lenovo может представить обновлённые ноутбуки профессиональной серии ThinkPad P. Утечка данных с сайта компании указывает на появление модели P14s Gen 6 с 12-ядерным процессором AMD, что обещает заметный прирост производительности по сравнению с ранее анонсированными устройствами.

Ранее представленные модели ThinkPad 2025 года серий T и X оснащались процессорами AMD Ryzen на архитектуре Zen 5, но ограничивались конфигурациями с восемью ядрами. Хотя архитектура Zen 5 эффективнее Zen 4, прирост производительности у таких 8-ядерных чипов оказался не столь значительным - отчасти из-за использования гибридной конфигурации ядер (в отличие от Zen 4).

Ситуация, вероятно, изменится с выходом ThinkPad P14s Gen 6 AMD, информация о котором появилась на малайзийском сайте Lenovo. Ключевой особенностью этой модели, выполненной в дизайне ThinkPad T14 Gen 6, станет 12-ядерный процессор AMD Ryzen AI 9 HX Pro 370 семейства Strix Point.

Согласно утечке, ноутбук сможет поддерживать до 96 ГБ ОЗУ DDR5-5600, но это касается только версий на других чипах AMD (Krackan Point, например, Ryzen AI 5 Pro 340 и AI 7 Pro 350). Модификации с 12-ядерным Strix Point, по-видимому, получат распаянную на плате память с максимальным объёмом 64 ГБ.

Точные сроки выхода ThinkPad P14s Gen 6 AMD не указаны, упоминается лишь статус «скоро». Учитывая, что родственный ThinkPad T14 шестого поколения ожидается не ранее мая-июня, дебют P-версии вряд ли состоится раньше этого времени.