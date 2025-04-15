Для охлаждения чипа предусмотрены графитовая пластина и испарительная камера.

Oppo готовится представить в Индии смартфон K13 — анонс намечен на 21 апреля. Перед важным мероприятием компания раскрыла его ключевые особенности. Главными из них станут аккумулятор внушительной ёмкости с быстрой зарядкой и новый процессор Qualcomm.

Модель K13 оснастят батареей на 7000 мА·ч — это самый высокий показатель среди всех телефонов Oppo. Производитель заявляет о сохранении не менее 80% исходной ёмкости аккумулятора в течение пяти лет. Поддерживается быстрая зарядка SuperVOOC мощностью 80 Вт — вероятно, только проводная. Это меньше, чем 100 Вт у предшественника K12, но тот имел батарею лишь на 5500 мА·ч. По данным Oppo, за 30 минут зарядки аккумулятор K13 восполняется до 62%.

Аппаратной основой устройства выступит Snapdragon 6 Gen 4 — первый чип 6-й серии с ядрами ARMv9, произведённый по 4-нм техпроцессу TSMC. Процессор будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Для охлаждения чипа предусмотрены графитовая пластина и испарительная камера.

Среди других подтверждённых характеристик — плоский (то есть без каких-либо скосов по граням) 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080p+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит и 100% охватом DCI-P3. Экран получит подэкранный сканер отпечатков пальцев и функцию Splash Touch для распознавания касаний мокрыми пальцами. Также упоминаются основная камера на 50 Мп, стереодинамики и ИК-порт. Смартфон будет доступен в цветах Icy Purple и Prism Black.