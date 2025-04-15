Официальная презентация новинки запланирована на 24 апреля.

Компания OnePlus объявила о скором выпуске смартфона OnePlus 13T, который станет третьим устройством в актуальной линейке после представленных ранее OnePlus 13 и OnePlus 13R. Официальная презентация новинки для китайского рынка назначена на 24 апреля.

Одновременно с анонсом даты OnePlus показала дизайн будущего смартфона. Аппарат будет доступен в трёх цветовых вариантах: сером, розовом и чёрном. Опубликованный компанией видеоролик также демонстрирует наличие на левой грани корпуса программируемой кнопки, которая пришла на смену фирменному переключателю режимов Alert Slider.

Полные технические характеристики OnePlus 13T пока не раскрыты. Однако производитель подтвердил, что смартфон оснастят дисплеем с диагональю 6,32 дюйма и он будет работать под управлением операционной системы ColorOS 15 из коробки. Ранее OnePlus также сообщала, что ёмкость аккумулятора новинки составит не менее 6000 мА·ч.

Ожидается, что больше подробностей о OnePlus 13T компания раскроет по мере приближения к дате официального запуска.