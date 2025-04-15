Для полноценной версии ОС нужно минимум 4 Гбайт ОЗУ и 32 Гбайт накопителя.

Google ужесточает требования к минимальному объёму оперативной памяти и встроенного накопителя для смартфонов под управлением Android. Новые правила вступают в силу с выходом Android 15 и напрямую касаются устройств, производители которых рассчитывают на предустановку пакета приложений Google Mobile Services (GMS).

С выпуском Android 15 минимальная ёмкость встроенного хранилища для аппаратов с GMS увеличивается до 32 ГБ. При этом не менее 75% этого пространства должно быть зарезервировано под раздел данных, который используется для системных файлов, предустановленных приложений и пользовательского контента. Предыдущий порог, установленный для Android 13, был равен 16 ГБ. Важно отметить, что смартфоны с накопителем менее 32 ГБ не смогут получить обновление до Android 15.

Изменения затрагивают и оперативную память. Модели с 2 ГБ или 3 ГБ ОЗУ для получения GMS обязаны использовать облегчённую версию системы — Android Go Edition. Устройствам с объёмом памяти менее 2 ГБ доступ к сервисам Google будет закрыт. Смартфоны с 4 ГБ ОЗУ пока могут функционировать на полной версии Android 15, но уже со следующей итерации, Android 16, для них также станет обязательным переход на Android Go. Таким образом, фактическим минимумом для работы полноценной ОС Android в будущем станут 6 ГБ оперативной памяти.

Дополнительно Google теперь требует от производителей внедрить в Android 15 опцию для пользователей по передаче данных своих экстренных контактов системной службе Emergency Location Service (ELS) во время вызовов в службы спасения. Эта функция, активируемая только с явного согласия пользователя, призвана помочь спасателям быстрее определить местоположение человека и уведомить его близких. Компания настаивает на обязательном и ясном информировании пользователя о том, какая информация может быть передана, и на исключительно добровольном характере включения данной возможности.