Учёные из Словении придумали кое-что интересное.

Исследователи из Люблянского университета в Словении разрабатывают принципиально новую технологию охлаждения, которая может стать безопасной и экологичной альтернативой современным кондиционерам и холодильникам. Существующие системы, использующие испарение и конденсацию газов, не только недостаточно эффективны, но и полагаются на хладагенты, вредные для окружающей среды. Даже их современные заменители, гидрофторуглероды (ГФУ), значительно усиливают парниковый эффект и сейчас постепенно выводятся из оборота во всём мире.

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Метод учёных из Словении основан на так называемом эластокалорическом эффекте — способности некоторых твёрдых материалов изменять свою температуру под действием механической нагрузки. Учёные под руководством Яки Тушека используют для этого сплав никеля и титана (нитинол). При растяжении или сжатии этот материал нагревается, а когда нагрузка снимается — он охлаждается. Таким образом, необходимый для охлаждения процесс происходит внутри твёрдого тела, полностью исключая использование летучих и вредных газов.

Эта технология считается безопасной, так как нитинол нетоксичен и биосовместим — он широко применяется в медицине (например, для стентов и имплантатов), что подтверждает его безвредность даже при потенциальном контакте с человеком или окружающей средой, в отличие от опасных при утечке традиционных хладагентов. Теоретически новая технология может быть значительно эффективнее существующих. Разработка ведётся в рамках европейских исследовательских проектов и находится на стадии подготовки к патентованию и выходу на рынок.

Поиск более чистых и эффективных решений для контроля температуры является частью стратегии Европейского «зелёного курса», особенно учитывая растущий спрос на системы охлаждения. По данным Международного энергетического агентства, их использование уже составляет 10% мирового потребления электроэнергии, а количество кондиционеров к 2050 году может утроиться.